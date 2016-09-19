В 10 сезоне 16 серии сериала «Теория большого взрыва» после неприятного разговора с отцом Раджеш задумывается над тем, чтобы отказаться от его денег и стать самостоятельным. В то же время Берт оказывается третьим лишним на свидании Шелдона и Эми.