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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 10 Серия 16

Теория большого взрыва 2007 - 2019 16 серия 10 сезон

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Все серии 10 сезона «Теория большого взрыва»
Супружеская гипотеза
Сезон 10 / Серия 1 19 сентября 2016
Военная миниатюризация
Сезон 10 / Серия 2 26 сентября 2016
Трансцендентность зависимости
Сезон 10 / Серия 3 3 октября 2016
Эксперимент с сожительством
Сезон 10 / Серия 4 10 октября 2016
Незваные гости в джакузи
Сезон 10 / Серия 5 17 октября 2016
Катализатор плодного удара
Сезон 10 / Серия 6 27 октября 2016
Гибкость истины
Сезон 10 / Серия 7 3 ноября 2016
Инкубация мозга
Сезон 10 / Серия 8 10 ноября 2016
Высота подъёма в геологии
Сезон 10 / Серия 9 17 ноября 2016
Противоречие раздела собственности
Сезон 10 / Серия 10 1 декабря 2016
Синхронность дней рождения
Сезон 10 / Серия 11 15 декабря 2016
Итоги выходных
Сезон 10 / Серия 12 5 января 2017
Перекалибровка отношений
Сезон 10 / Серия 13 19 января 2017
Автоматизация обнаружения эмоций
Сезон 10 / Серия 14 2 февраля 2017
Отражение передвижения
Сезон 10 / Серия 15 9 февраля 2017
Испарение пособия
Сезон 10 / Серия 16 16 февраля 2017
Дилемма Comic Con
Сезон 10 / Серия 17 23 февраля 2017
Идентификация спасательного люка
Сезон 10 / Серия 18 9 марта 2017
Колебание сотрудничества
Сезон 10 / Серия 19 30 марта 2017
Рассеивание памяти
Сезон 10 / Серия 20 6 апреля 2017
Опасения перед расставанием
Сезон 10 / Серия 21 13 апреля 2017
Регенерация восприятия
Сезон 10 / Серия 22 27 апреля 2017
Гироскопический коллапс
Сезон 10 / Серия 23 4 мая 2017
Диссонанс дальнего расстояния
Сезон 10 / Серия 24 11 мая 2017
О чем cерия

В 10 сезоне 16 серии сериала «Теория большого взрыва» после неприятного разговора с отцом Раджеш задумывается над тем, чтобы отказаться от его денег и стать самостоятельным. В то же время Берт оказывается третьим лишним на свидании Шелдона и Эми.

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