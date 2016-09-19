В 10 сезоне 21 серии сериала «Теория большого взрыва» у Берта появляется сногсшибательная девушка, которую интересуют только его деньги. А Бернадетт наконец-то выходит на работу, но Говард и Стюарт не выносят разлуки с Хейли и забирают ее из яслей.