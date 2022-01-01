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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны
Теория большого взрыва (2007 - 2019), список сезонов The Big Bang Theory 16+
Год выпуска 2007
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
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Список сезонов сериала «Теория большого взрыва»
Теория большого взрыва - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 17 эпизодов
 
Теория большого взрыва - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 23 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 23 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2016, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2017, 24 эпизода
 
Теория большого взрыва - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2018, 24 эпизода
 
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