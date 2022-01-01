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Теория большого взрыва
Сезоны
Теория большого взрыва (2007 - 2019), список сезонов
The Big Bang Theory
16+
Год выпуска
2007
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
CBS
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Список сезонов сериала «Теория большого взрыва»
Сезон 1 / Season 1
2007,
17 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2008,
23 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2009,
23 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2010,
24 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2011,
24 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2012,
24 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2013,
24 эпизода
Сезон 8 / Season 8
2014,
24 эпизода
Сезон 9 / Season 9
2015,
24 эпизода
Сезон 10 / Season 10
2016,
24 эпизода
Сезон 11 / Season 11
2017,
24 эпизода
Сезон 12 / Season 12
2018,
24 эпизода
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