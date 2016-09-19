В 10 сезоне 10 серии сериала «Теория большого взрыва», поскольку Эми и Шелдон решили и дальше жить вместе, настало время делить нажитое имущество с Леонардом. В то же время Стюарт просит Говарда и Бернадетт снова предоставить ему комнату в их доме.