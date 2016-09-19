Теория большого взрыва 2007 - 2019 10 серия 10 сезон
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Все серии 10 сезона «Теория большого взрыва»
Супружеская гипотеза
Сезон 10 / Серия 119 сентября 2016
Военная миниатюризация
Сезон 10 / Серия 226 сентября 2016
Трансцендентность зависимости
Сезон 10 / Серия 33 октября 2016
Эксперимент с сожительством
Сезон 10 / Серия 410 октября 2016
Незваные гости в джакузи
Сезон 10 / Серия 517 октября 2016
Катализатор плодного удара
Сезон 10 / Серия 627 октября 2016
Гибкость истины
Сезон 10 / Серия 73 ноября 2016
Инкубация мозга
Сезон 10 / Серия 810 ноября 2016
Высота подъёма в геологии
Сезон 10 / Серия 917 ноября 2016
Противоречие раздела собственности
Сезон 10 / Серия 101 декабря 2016
Синхронность дней рождения
Сезон 10 / Серия 1115 декабря 2016
Итоги выходных
Сезон 10 / Серия 125 января 2017
Перекалибровка отношений
Сезон 10 / Серия 1319 января 2017
Автоматизация обнаружения эмоций
Сезон 10 / Серия 142 февраля 2017
Отражение передвижения
Сезон 10 / Серия 159 февраля 2017
Испарение пособия
Сезон 10 / Серия 1616 февраля 2017
Дилемма Comic Con
Сезон 10 / Серия 1723 февраля 2017
Идентификация спасательного люка
Сезон 10 / Серия 189 марта 2017
Колебание сотрудничества
Сезон 10 / Серия 1930 марта 2017
Рассеивание памяти
Сезон 10 / Серия 206 апреля 2017
Опасения перед расставанием
Сезон 10 / Серия 2113 апреля 2017
Регенерация восприятия
Сезон 10 / Серия 2227 апреля 2017
Гироскопический коллапс
Сезон 10 / Серия 234 мая 2017
Диссонанс дальнего расстояния
Сезон 10 / Серия 2411 мая 2017
О чем cерия
В 10 сезоне 10 серии сериала «Теория большого взрыва», поскольку Эми и Шелдон решили и дальше жить вместе, настало время делить нажитое имущество с Леонардом. В то же время Стюарт просит Говарда и Бернадетт снова предоставить ему комнату в их доме.
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