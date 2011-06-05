В 1 сезоне 6 серии сериала «Оборотень» между Дереком и Скоттом случается стычка. Тем же вечером Альфа оставляет МакКоллу послание в форме спирали, а Стайлз принимается обучать друга контролировать свою силу, используя для этого странные методы.
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