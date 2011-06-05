В 1 сезоне 7 серии сериала «Оборотень» ребята заточены в школе. Затем в ловушку попадают Джексон, Лидия и Элисон. Кроме того, кто-то успел предупредить полицию о ложном вызове, так что в борьбе с оборотнем подростки могут полагаться только на себя.