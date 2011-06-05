В 1 сезоне 2 серии сериала «Оборотень» подросток продолжает адаптироваться к своей новой сущности. В разгар тренировки он вновь теряет контроль над силой и трансформируется в волка. Стайлз настаивает на том, чтобы Скотт пропустил субботнюю игру.
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