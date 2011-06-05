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Киноафиша Сериалы Оборотень Сезоны Сезон 1 Серия 2

Оборотень 2011 - 2017 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Оборотень»
Луна волка
Сезон 1 / Серия 1 5 июня 2011
Шанс начать все сначала
Сезон 1 / Серия 2 6 июня 2011
Растерянный разум
Сезон 1 / Серия 3 13 июня 2011
Волшебная пуля
Сезон 1 / Серия 4 20 июня 2011
Разговор
Сезон 1 / Серия 5 27 июня 2011
Сердце как на ладони
Сезон 1 / Серия 6 4 июля 2011
Ночь в школе
Сезон 1 / Серия 7 11 июля 2011
Лунатик
Сезон 1 / Серия 8 18 июля 2011
Проклятие волка
Сезон 1 / Серия 9 25 июля 2011
Второй капитан
Сезон 1 / Серия 10 1 августа 2011
Формальность
Сезон 1 / Серия 11 8 августа 2011
Взломщик кода
Сезон 1 / Серия 12 15 августа 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Оборотень» подросток продолжает адаптироваться к своей новой сущности. В разгар тренировки он вновь теряет контроль над силой и трансформируется в волка. Стайлз настаивает на том, чтобы Скотт пропустил субботнюю игру.

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