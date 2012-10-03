В 8 сезоне 8 серии сериала «Сверхъестественное» Кастиэль решил, что не хочет быть связанным с ангелами, и теперь он будет таким же охотником, как и Винчестеры. Уже и первое дело нашел — ряд каких-то мультяшных смертей в одном городе.
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