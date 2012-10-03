В 8 сезоне 13 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры находят тайное место хранителей, от которого им передали ключ. В то же время они расследуют убийство раввина и сталкиваются с последователем нацистской некромантии — Големом.
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