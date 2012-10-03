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Киноафиша Сериалы Сверхъестественное Сезоны Сезон 8 Серия 13

Сверхъестественное 2005 - 2020 13 серия 8 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Сверхъестественное»
Поговорим о Кевине
Сезон 8 / Серия 1 3 октября 2012
Вам слово, мамочка!
Сезон 8 / Серия 2 10 октября 2012
Сердечные муки
Сезон 8 / Серия 3 17 октября 2012
Укушенный
Сезон 8 / Серия 4 24 октября 2012
Брат по крови
Сезон 8 / Серия 5 31 октября 2012
Южное гостеприимство
Сезон 8 / Серия 6 7 ноября 2012
Кусочек Кевина
Сезон 8 / Серия 7 14 ноября 2012
Отважный охотник
Сезон 8 / Серия 8 28 ноября 2012
Гражданин Клык
Сезон 8 / Серия 9 5 декабря 2012
Побитые жизнью
Сезон 8 / Серия 10 16 января 2013
Ролевая игра
Сезон 8 / Серия 11 23 января 2013
С течением времени
Сезон 8 / Серия 12 30 января 2013
Все ненавидят Гитлера
Сезон 8 / Серия 13 6 февраля 2013
Метод проб и ошибок
Сезон 8 / Серия 14 13 февраля 2013
Друг с привилегиями
Сезон 8 / Серия 15 20 февраля 2013
Помни Титанов
Сезон 8 / Серия 16 27 февраля 2013
Прощай, странник
Сезон 8 / Серия 17 20 марта 2013
Чудики и чокнутые
Сезон 8 / Серия 18 27 марта 2013
Таксист
Сезон 8 / Серия 19 3 апреля 2013
Игромания
Сезон 8 / Серия 20 24 апреля 2013
Великий беглец
Сезон 8 / Серия 21 1 мая 2013
Клип-Шоу
Сезон 8 / Серия 22 8 мая 2013
Жертва
Сезон 8 / Серия 23 15 мая 2013
О чем cерия

В 8 сезоне 13 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры находят тайное место хранителей, от которого им передали ключ. В то же время они расследуют убийство раввина и сталкиваются с последователем нацистской некромантии — Големом.

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