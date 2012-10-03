В 8 сезоне 21 серии сериала «Сверхъестественное» Кроули создает иллюзию, чтобы Кевин рассказал все, что узнал из скрижали. В то же время Винчестеры получают страховочное видео от Кевина, а Кастиэль вынужден постоянно убегать от ангелов.
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