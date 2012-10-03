В 8 сезоне 20 серии сериала «Сверхъестественное» Сэм с трудом пережил второе, а на пороге у Винчестеров появляется Чарли и желает обучиться охоте. Вместе с Дином они становятся жертвами джина и оказываются в кошмарах — видеоигре Чарли.
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