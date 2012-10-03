В 8 сезоне 22 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры узнают, какое испытание является последним, и ищут способ его выполнить.Тем временем Метатрон уговаривает Кастиэля на сотрудничество, чтобы привести небеса в порядок.
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