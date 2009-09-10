В 5 сезоне 13 серии сериала «Сверхъестественное» Кастиэль переносит Винчестеров в прошлое, когда их родители были еще молоды. Им предстоит остановить ангела Анну, у которой есть цель предотвратить рождение Сэма.
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