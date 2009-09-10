В 5 сезоне 10 серии сериала «Сверхъестественное» благодаря Бекке Винчестеры теперь знают, где отыскать кольт. Таким образом, они знакомятся с демоном Кроули, который их давно ждет и вовсе не против сотрудничать с ними против Люцифера.
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