В 5 сезоне 10 серии сериала «Сверхъестественное» благодаря Бекке Винчестеры теперь знают, где отыскать кольт. Таким образом, они знакомятся с демоном Кроули, который их давно ждет и вовсе не против сотрудничать с ними против Люцифера.