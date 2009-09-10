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Киноафиша Сериалы Сверхъестественное Сезоны Сезон 5 Серия 10

Сверхъестественное 2005 - 2020 10 серия 5 сезон

9.3 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Сверхъестественное»
Симпатия к дьяволу
Сезон 5 / Серия 1 10 сентября 2009
Дорогой Боженька
Сезон 5 / Серия 2 17 сентября 2009
Можно быть тобой и мной
Сезон 5 / Серия 3 24 сентября 2009
Конец
Сезон 5 / Серия 4 1 октября 2009
Падшие идолы
Сезон 5 / Серия 5 8 октября 2009
Я верю, что дети - наше будущее
Сезон 5 / Серия 6 15 октября 2009
Курьёзный случай Дина Винчестера
Сезон 5 / Серия 7 29 октября 2009
Смена каналов
Сезон 5 / Серия 8 5 ноября 2009
Настоящие охотники за привидениями
Сезон 5 / Серия 9 12 ноября 2009
Оставить всякую надежду
Сезон 5 / Серия 10 19 ноября 2009
Прерванная жизнь
Сезон 5 / Серия 11 21 января 2010
Обмен телами
Сезон 5 / Серия 12 28 января 2010
Песня остается прежней
Сезон 5 / Серия 13 4 февраля 2010
Мой кровавый Валентин
Сезон 5 / Серия 14 11 февраля 2010
Мёртвые пледов не носят
Сезон 5 / Серия 15 25 марта 2010
Обратная сторона Луны
Сезон 5 / Серия 16 1 апреля 2010
Девяносто девять проблем
Сезон 5 / Серия 17 8 апреля 2010
Назад дороги нет
Сезон 5 / Серия 18 15 апреля 2010
Молот Богов
Сезон 5 / Серия 19 22 апреля 2010
Знакомый вам Дьявол
Сезон 5 / Серия 20 29 апреля 2010
Две минуты до полуночи
Сезон 5 / Серия 21 6 мая 2010
Лебединая песня
Сезон 5 / Серия 22 13 мая 2010
О чем cерия

В 5 сезоне 10 серии сериала «Сверхъестественное» благодаря Бекке Винчестеры теперь знают, где отыскать кольт. Таким образом, они знакомятся с демоном Кроули, который их давно ждет и вовсе не против сотрудничать с ними против Люцифера.

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