Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чебурашка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сверхъестественное Сезоны Сезон 5 Серия 22

Сверхъестественное 2005 - 2020 22 серия 5 сезон

9.7 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Сверхъестественное»
Симпатия к дьяволу
Сезон 5 / Серия 1 10 сентября 2009
Дорогой Боженька
Сезон 5 / Серия 2 17 сентября 2009
Можно быть тобой и мной
Сезон 5 / Серия 3 24 сентября 2009
Конец
Сезон 5 / Серия 4 1 октября 2009
Падшие идолы
Сезон 5 / Серия 5 8 октября 2009
Я верю, что дети - наше будущее
Сезон 5 / Серия 6 15 октября 2009
Курьёзный случай Дина Винчестера
Сезон 5 / Серия 7 29 октября 2009
Смена каналов
Сезон 5 / Серия 8 5 ноября 2009
Настоящие охотники за привидениями
Сезон 5 / Серия 9 12 ноября 2009
Оставить всякую надежду
Сезон 5 / Серия 10 19 ноября 2009
Прерванная жизнь
Сезон 5 / Серия 11 21 января 2010
Обмен телами
Сезон 5 / Серия 12 28 января 2010
Песня остается прежней
Сезон 5 / Серия 13 4 февраля 2010
Мой кровавый Валентин
Сезон 5 / Серия 14 11 февраля 2010
Мёртвые пледов не носят
Сезон 5 / Серия 15 25 марта 2010
Обратная сторона Луны
Сезон 5 / Серия 16 1 апреля 2010
Девяносто девять проблем
Сезон 5 / Серия 17 8 апреля 2010
Назад дороги нет
Сезон 5 / Серия 18 15 апреля 2010
Молот Богов
Сезон 5 / Серия 19 22 апреля 2010
Знакомый вам Дьявол
Сезон 5 / Серия 20 29 апреля 2010
Две минуты до полуночи
Сезон 5 / Серия 21 6 мая 2010
Лебединая песня
Сезон 5 / Серия 22 13 мая 2010
О чем cерия

В 5 сезоне 22 серии сериала «Сверхъестественное» у Винчестеров готов план, как загнать самого дьявола обратно в клетку. Но, как это обычно бывает, финальная схватка несет в себе свои сюрпризы, и не каждый герой способен их пережить.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Жестокая ночь
Жестокая ночь 2 комментария
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда 3 комментария
Непослушник 2
Непослушник 2 13 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши