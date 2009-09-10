В 5 сезоне 22 серии сериала «Сверхъестественное» у Винчестеров готов план, как загнать самого дьявола обратно в клетку. Но, как это обычно бывает, финальная схватка несет в себе свои сюрпризы, и не каждый герой способен их пережить.