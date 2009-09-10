В 5 сезоне 19 серии сериала «Сверхъестественное» языческие боги, несмотря на споры по поводу веры друг друга, собираются в отеле, чтобы обсудить, как предотвратить апокалипсис. Винчестеры становятся козырями в их руках против Люцифера.