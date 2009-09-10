В 5 сезоне 20 серии сериала «Сверхъестественное» Винчестеры преследуют всадника апокалипсиса — Чуму. Тут демон Кроули вновь появляется с предложением помощи, но Сэм ему уже не доверяет, хотя сам оказывается слабым звеном в этой компании.