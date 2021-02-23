Краткое воспоминание между катаклизмическими событиями
Сезон 1 / Серия 1122 июня 2021
Через долину смерти
Сезон 1 / Серия 1213 июля 2021
Отказоустойчивый
Сезон 1 / Серия 1320 июля 2021
Уничтожитель
Сезон 1 / Серия 1410 августа 2021
Последние сыновья Криптона
Сезон 1 / Серия 1517 августа 2021
О чем серия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Супермен и Лоис» главный герой отчаянно пытается помочь Джордану, который хочет разобраться в своих новых способностях. Лоис просит Кларка помочь ей с кое-чем, что в результате приводит к совершенно неожиданной встрече.
Детские травмы и жуткие маньяки: на каких реальных событиях основан «Хрустальный» с Васильевым
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail