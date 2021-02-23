Краткое воспоминание между катаклизмическими событиями
Сезон 1 / Серия 1122 июня 2021
Через долину смерти
Сезон 1 / Серия 1213 июля 2021
Отказоустойчивый
Сезон 1 / Серия 1320 июля 2021
Уничтожитель
Сезон 1 / Серия 1410 августа 2021
Последние сыновья Криптона
Сезон 1 / Серия 1517 августа 2021
О чем серия
В 1 сезоне 1 серии сериала «Супермен и Лоис» главный герой и его возлюбленная возвращаются в условно родной город Кента в надежде наконец-то пожить тихой и семейной жизнью. Жители Смолвилля оказываются не готовы к таинственным визитерам...
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
«Монолог фармацевта» и еще 6 аниме, которые особо отличились в 2025 году: упускать их ни в коем случае нельзя
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail