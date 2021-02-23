Краткое воспоминание между катаклизмическими событиями
Сезон 1 / Серия 1122 июня 2021
Через долину смерти
Сезон 1 / Серия 1213 июля 2021
Отказоустойчивый
Сезон 1 / Серия 1320 июля 2021
Уничтожитель
Сезон 1 / Серия 1410 августа 2021
Последние сыновья Криптона
Сезон 1 / Серия 1517 августа 2021
О чем серия
В 1 сезоне 14 серии сериала «Супермен и Лоис» супруга главного героя переживает за сына, который продолжает сближаться с Сарой. Тем временем сам Кларк встречает старую подругу, а Джонатан проводит все больше времени в компании Джона Генри.
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