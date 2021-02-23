Краткое воспоминание между катаклизмическими событиями
Сезон 1 / Серия 1122 июня 2021
Через долину смерти
Сезон 1 / Серия 1213 июля 2021
Отказоустойчивый
Сезон 1 / Серия 1320 июля 2021
Уничтожитель
Сезон 1 / Серия 1410 августа 2021
Последние сыновья Криптона
Сезон 1 / Серия 1517 августа 2021
О чем серия
В 1 сезоне 12 серии сериала «Супермен и Лоис» главный герой навещает мистера Эджа. По ходу развития сюжета Лоис и Крисси объединяются для работы над историей. Джонатан наконец-то может отвлечься после крайне напряженного школьного дня.
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