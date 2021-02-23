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Киноафиша Сериалы Супермен и Лоис Сезоны Сезон 1 Серия 12

Супермен и Лоис 2021 12 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Супермен и Лоис»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 23 февраля 2021
Обезьянка
Сезон 1 / Серия 2 2 марта 2021
Хорошо не быть тихоней
Сезон 1 / Серия 3 9 марта 2021
Неуравновешенный
Сезон 1 / Серия 4 16 марта 2021
Лучший в Смолвиле
Сезон 1 / Серия 5 23 марта 2021
Потерянное доверие
Сезон 1 / Серия 6 18 мая 2021
Человек из стали
Сезон 1 / Серия 7 25 мая 2021
Держа гаечный ключ
Сезон 1 / Серия 8 1 июня 2021
Лояльные подданные
Сезон 1 / Серия 9 8 июня 2021
О Мать, где ты?
Сезон 1 / Серия 10 15 июня 2021
Краткое воспоминание между катаклизмическими событиями
Сезон 1 / Серия 11 22 июня 2021
Через долину смерти
Сезон 1 / Серия 12 13 июля 2021
Отказоустойчивый
Сезон 1 / Серия 13 20 июля 2021
Уничтожитель
Сезон 1 / Серия 14 10 августа 2021
Последние сыновья Криптона
Сезон 1 / Серия 15 17 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Супермен и Лоис» главный герой навещает мистера Эджа. По ходу развития сюжета Лоис и Крисси объединяются для работы над историей. Джонатан наконец-то может отвлечься после крайне напряженного школьного дня.

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