В 3 сезоне 2 серии сериала «Страйк» Робин с Мэтью на грани разрыва. Девушка не знает, как расставить приоритеты: семья или работа с детективом. Она безрассудно действует за спиной напарника и просит Шанкера отвести ее в дом подозреваемого.
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