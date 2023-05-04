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Звездные войны: Видения 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Звездные войны: Видения
Киноафиша Сериалы Звездные войны: Видения Сезоны Сезон 2

Star Wars: Visions
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездные войны: Видения»

Во 2 сезоне сериала «Звездные войны: Видения» собрано несколько короткометражных анимационных фильмов о жителях далекой-далекой галактики. События разворачиваются в разные периоды на разных планетах. Дочь кузнеца световых мечей берется за опасную миссию, но ей приходится бежать от преследования темных сил. Мальчик, мечтающий стать джедаем, случайно обнаруживает опасную правду о своем происхождении. Дружная семья спасается от войск Империи, когда на их родную планету приходит война. А отважный джедай возвращается к своей запретной любви, чтобы помочь защитить ее королевство от жестокого сегуна.

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Список серий сериала Звездные войны: Видения График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ситх Sith
Сезон 2 Серия 1
4 мая 2023
Предел cкричера Screecher's Reach
Сезон 2 Серия 2
4 мая 2023
В звездах In the Stars
Сезон 2 Серия 3
4 мая 2023
Я твоя мать I Am Your Mother
Сезон 2 Серия 4
4 мая 2023
Путешествие к Темной голове Journey to the Dark Head
Сезон 2 Серия 5
4 мая 2023
Шпионский танцор The Spy Dancer
Сезон 2 Серия 6
4 мая 2023
Бандиты Голака The Bandits of Golak
Сезон 2 Серия 7
4 мая 2023
Яма The Pit
Сезон 2 Серия 8
4 мая 2023
Песня Аау Aau's Song
Сезон 2 Серия 9
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
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