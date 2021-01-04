Меню
Постановка 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Постановка
Staged 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Постановка»

Во 2 сезоне сериала «Постановка» главные герои — два почитаемых британских актера Дэвид Теннант и Майкл Шин — снова оказываются у мониторов своих компьютеров, когда власти Британии вводят новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Их постановка второй раз за год оказывается на грани срыва. Но как выйти из сложившейся ситуации? Решение режиссера не радует героев. В это же время их возлюбленные супруги совместно готовятся к проведению благотворительного мероприятия. Джорджия демонстрирует свои лучшие качества, пока ее муж выясняет отношения с коллегой.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 20 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Постановка

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Оседлай Шина Saddle up Sheenie!
Сезон 2 Серия 1
4 января 2021
Давно не виделись Long Time, No See
Сезон 2 Серия 2
4 января 2021
Грязные мохины The Dirty Mochyns
Сезон 2 Серия 3
4 января 2021
Ёлки зелёные, Дэвид Woofty Doofty, David
Сезон 2 Серия 4
4 января 2021
Кабан и Мангуст: Часть первая The Warthog and the Mongoose Pt.1
Сезон 2 Серия 5
4 января 2021
Кабан и Мангуст: Часть вторая The Warthog and the Mongoose Pt. 2
Сезон 2 Серия 6
4 января 2021
Унитазная затворница The Loo Recluse
Сезон 2 Серия 7
4 января 2021
До самого дома Until They Get Home
Сезон 2 Серия 8
4 января 2021
