В 3 сезоне сериала «Постановка» самоизоляция в большей части стран подходит к концу. Актерам, которые уже привыкли взаимодействовать через конференции в Zoom, вновь приходится вернуться на работу. Тем временем проект Вест-Эндского театра и режиссера Саймона Эванса находится под угрозой отмены. Несмотря на то что Дэвид Теннант и Майкл Шин наконец нашли общий язык и научились взаимодействовать без бодания лбами, их места уже заняты другими актерами. Самое ужасное, что у каждого из них давно есть личные счеты с этими конкурентами. Майкл надеется, что ему удастся заключить контракт со студией в Нью-Йорке.