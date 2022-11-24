Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Постановка 2020 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Постановка
Киноафиша Сериалы Постановка Сезоны Сезон 3
Staged 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 1 час 45 минут
О чем 3-й сезон сериала «Постановка»

В 3 сезоне сериала «Постановка» самоизоляция в большей части стран подходит к концу. Актерам, которые уже привыкли взаимодействовать через конференции в Zoom, вновь приходится вернуться на работу. Тем временем проект Вест-Эндского театра и режиссера Саймона Эванса находится под угрозой отмены. Несмотря на то что Дэвид Теннант и Майкл Шин наконец нашли общий язык и научились взаимодействовать без бодания лбами, их места уже заняты другими актерами. Самое ужасное, что у каждого из них давно есть личные счеты с этими конкурентами. Майкл надеется, что ему удастся заключить контракт со студией в Нью-Йорке.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 20 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Постановка

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Есть версия? Is There a Version?
Сезон 3 Серия 1
24 ноября 2022
Кто играет кого? Who's Playing Who?
Сезон 3 Серия 2
24 ноября 2022
Прошлое Past
Сезон 3 Серия 3
24 ноября 2022
Настоящее Present
Сезон 3 Серия 4
24 ноября 2022
Будущее Future
Сезон 3 Серия 5
24 ноября 2022
Тук-тук Knock, Knock
Сезон 3 Серия 6
24 ноября 2022
Staged Unseen
Сезон 3 Серия 7
14 июня 2023
График выхода всех сериалов
«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года
Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований
Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше