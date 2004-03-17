В 8 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» в городе появляется огромный магазин Wall-Mart, с которым не выдерживают конкуренции более маленькие торговые точки. Спустя некоторое время гипермаркет завладевает сознанием обитателей Саус-Парка.
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