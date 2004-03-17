В 8 сезоне 14 серии сериала «Южный парк» Стэн нечаянно натыкается в лесу на зверей, которые готовятся встретить Рождество. Он оказывает им помощь. Мальчик не мог даже предположить, кем являются эти лесные твари на самом деле.