В 8 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» Стэн хочет организовать команду, которая вырвет победу в танцевальном конкурсе у группы ребят из соседнего округа. Для этого ему требуется помощь Баттерса, который в прошлом был чемпионом штата по чечетке.