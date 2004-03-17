В 8 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» Стэн хочет организовать команду, которая вырвет победу в танцевальном конкурсе у группы ребят из соседнего округа. Для этого ему требуется помощь Баттерса, который в прошлом был чемпионом штата по чечетке.
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