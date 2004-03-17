В 8 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» все городские подростки активно набиваются в друзья новому состоятельному соседу, который очень любит проводить время с детьми. К нему также проявляют интерес сотрудники правоохранительных органов.
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