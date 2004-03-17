В 8 сезоне 13 серии сериала «Южный парк» сержанту Ейтцу кажется, что у Картмана есть сверхъестественные способности. Он обращается к Эрику за помощью как к детективу-медиуму. Картман должен помочь полиции выйти на след серийного убийцы.
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