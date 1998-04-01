Во 2 сезоне 15 серии сериала «Южный парк» Стэн получает в подарок от тети необычную рыбку, которая становится убийцей людей. Выясняется, что причиной странных событий является параллельный мир, откуда возникает «злодей» Картман.
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