Во 2 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» дядя Джимбо и Иисус становятся конкурентами на главное место телевизионного олимпа. Школьники хотят помочь Иисусу, однако случайно добавляют популярности телепередаче, которую ведет Джимбо.
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