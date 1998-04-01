Во 2 сезоне 16 серии сериала «Южный парк» Картман отправляется навестить свою бабушку. С ним едут погостить и его друзья. Там их ожидает необычное знакомство с заключенным Чарли Мэнсоном. Выясняется, что ему удалось сбежать из тюрьмы.
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