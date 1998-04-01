Во 2 сезоне 18 серии сериала «Южный парк» друзья обнаруживают пещерного человека, чье тело покрыто толстым слоем льда. Выясняется, что он провел в таком состоянии около трех лет. Мальчики оказывают ему помощь и находят для него новое пристанище.
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