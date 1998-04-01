Во 2 сезоне 17 серии сериала «Южный парк» бизнесу родителей Твика угрожает новомодная кофейня, которая открывается в Саус-Парке. Тем временем школьники работают над докладом, в котором должны рассказать об актуальных местных событиях.
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