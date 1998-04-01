Во 2 сезоне 7 серии сериала «Южный парк» школьный автобус застревает на краю обрыва. Шофер идет за помощью, а ученики предаются ностальгическим воспоминаниям. Мисс Крабтри удается не только наладить свою личную жизнь, но и стать комедиантом.
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