В 19 сезоне 2 серии сериала «Южный парк» американские граждане сталкиваются с притоком мигрантов из Канады. Школьники тоже испытывают недовольство в связи с появлением в классе чужаков. Мистер Гаррисон собирается встать против них единым фронтом.
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