В 19 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» Джимми, движимый профессиональным азартом истинного журналиста, хочет выведать правду о Лесли. В это же время в Саус-Парке появляются директор Виктория и мистер Гаррисон. Их поражают изменения в городе.
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