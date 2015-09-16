В 19 сезоне 3 серии сериала «Южный парк» улицы Саус-Парка облагораживаются, внешний вид города улучшается. Кенни же стремится избавиться от клейма бедняка. Чтобы заработать денег, подросток поступает на службу в ресторан Ганванчи.
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