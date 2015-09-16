В 19 сезоне 1 серии сериала «Южный парк» в среднее учебное заведение Саус-Парка приходит новый директор, отличающийся политкорректностью. Он планирует повлиять на убеждения жителей города, искоренить сексизм и прочие предубеждения.
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