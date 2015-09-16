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Киноафиша Сериалы Южный Парк Сезоны Сезон 19 Серия 1

Южный Парк 19 сезон 1 серия смотреть онлайн

Потрясающая и храбрая
Смотрите в за 1 
7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 19 сезона «Южный Парк»
Потрясающая и храбрая
Сезон 19 / Серия 1 16 сентября 2015
Что стало с моей страной?
Сезон 19 / Серия 2 23 сентября 2015
Городская часть города
Сезон 19 / Серия 3 30 сентября 2015
Ты не Иелпишь
Сезон 19 / Серия 4 14 октября 2015
Безопасное пространство
Сезон 19 / Серия 5 21 октября 2015
Твик + Крэйг
Сезон 19 / Серия 6 28 октября 2015
Шаловливые ниндзя
Сезон 19 / Серия 7 11 ноября 2015
Спонсорский контент
Сезон 19 / Серия 8 18 ноября 2015
Правда и реклама
Сезон 19 / Серия 9 2 декабря 2015
Последнее правосудие П.К. Директора
Сезон 19 / Серия 10 9 декабря 2015
О чем cерия

В 19 сезоне 1 серии сериала «Южный парк» в среднее учебное заведение Саус-Парка приходит новый директор, отличающийся политкорректностью. Он планирует повлиять на убеждения жителей города, искоренить сексизм и прочие предубеждения.

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