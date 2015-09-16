В 19 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» в школе появляется новый ученик, чья семья держит ресторан в новой части Саус-Парка. Эрик неожиданно открывает в себе талант ресторанного критика и добивается успехов на этом поприще.
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