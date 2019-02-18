В 7 сезоне 10 серии сериала «Склифосовский» Толик не без успеха завершает свою первую личную операцию. Параллельно в институт везут массу пострадавших из-за столкновения на воде. Как назло, заболевший Брагин в это время валяется дома.
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