В 7 сезоне 14 серии сериала «Склифосовский» Поляков не находит себе места из-за операции мамы. Брагин из Ярославля, он говорит жене, что ей предстоит провести Новый год в одиночестве. Нина и Марина делятся друг с другом своими секретами.