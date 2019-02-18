В 7 сезоне 15 серии сериала «Склифосовский» в институт поступает юноша, пытавшийся совершить кражу и сломавший при этом ногу. Параллельно коллектив в отделении готовится к встрече Нового года, так что Куликов примеряет на себя облик Деда Мороза.