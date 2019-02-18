В 7 сезоне 13 серии сериала «Склифосовский» Толик доставлен в институт коллегами. Тем временем Кристина должна рассказать своей маме всю правду. Костя принимает решение подежурить в праздник, а Куликов должен скоро засветиться по телевидению.