В 7 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» Ханина доставляет Кристину в больницу, но вынуждена сразу же покинуть ее после этого. Кроме того, маме Полякова ставят страшный диагноз, а врачи тем временем готовятся к товарищеской игре.
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