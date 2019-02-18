В 7 сезоне 2 серии сериала «Склифосовский» в поисках взрывчатого вещества по всему отделению продолжают рыскать люди в погонах. Свою роль в урегулировании этой кризисной ситуации играет Марина. Олег явно недоволен тем, что видит ее на рабочем месте.