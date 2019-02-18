В 7 сезоне 5 серии сериала «Склифосовский» Фаина своей прытью действует на нервы Павловой. Ханина вновь делает Куликову предложение о совместном проживании. В институт поступает очередной суицидник, который уже не раз пробовал уйти из жизни.
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