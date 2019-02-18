В 7 сезоне 11 серии сериала «Склифосовский» Поляков представляет Марину своей маме, которая нуждается в медицинской помощи. Кристина же вновь видится с Ольгой. Параллельно в институт привозят жертву после подозрительного и серьезного ДТП.