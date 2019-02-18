В 7 сезоне 6 серии сериала «Склифосовский» Павлова шлет Брагина и Толика на повышение квалификации совместно с МЧС. Его супруга тем временем пробует завоевать симпатию Тамары. Между Кривицким и Павловой происходит конфликт.
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